vijesti iz svijeta / Otkrivamo: Zašto je Elonu Musku važan mozak Ivana Pernara i koje će hrvatske serije zamijeniti holivudske uspješnice

Sindikat američkih redatelja postigao je dogovor s velikim holivudskim studijima i prekinuo štrajk. Međutim sindikat scenarista ne odustaje od štrajka. Traže zaštitu od umjetne inteligencije i veću naplatu od streaming servisa. Zbog štrajka nastavci nekih od najpopularnijih serija i dalje su na čekanju. A sve se glasnije šuška da bi streaming servisi nedostatak novih serija mogli nadomjestiti s najatraktivnijim hrvatskim serijama. (Tako će umjesto nove sezone Game of Thrones HBO prikazivati HRT-ovu seriju Mrkomir The First, Netflix će umjesto svog hita Stranger Things puštati RTL-ov hit The Blood Is Not Water, a izgleda da je najbolje prošao Disney koji će umjesto znanstveno fantastične serije Andor prikazivati najbolje slajdove Andreja Plenkovića. I za kraj velika vijest iz znanosti. Tvrtka Elona Muska Neuralink dobila je odobrenje američkih vlasti da svoj moždani čip može početi testirati na ljudima. Kako doznajemo, znanstvenici u Neuralinku nadaju se da će prvi ljudski mozak u koji će moći ugraditi čip biti mozak Ivana Pernara jer računaju da tu veće štete ne može biti.