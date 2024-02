HOROR NA KOLODVORU / VIDEO Opsadno stanje u Parizu, vojska i duge cijevi na ulicama. Napadač imao psihičkih problema?

Policija je isključila mogućnost terorizma u napadu na željezničkom kolodvoru Gare de Lyon u Parizu u kojem su ranjene tri osobe. Napadač je uhićen, a navodno ima psihičkih problema, piše Reuters. Ulicama glavnog grada Francuske patroliraju vojnici, a na terenu su i forenzičari. "Jutros malo prije 8 sati ujutro 31-godišnjak je nožem i čekićem napao putnike na stanici. Jedan od njih je teško ozlijeđen i na operaciji je, no i dalje je u kritičnom stanju. Još je dvoje lakše ozlijeđenih, a jedna je osoba u velikom šoku", rekao je predstavnik pariške policije Laurent Nunez. Dodao je da za sada ne postoje elementi koji bi ukazivali na teroristički napad, no treba biti oprezan i dalje budući da je istraga u tijeku. "Istraga će obuhvatiti njegove telefonske zapise, njegov život u Italiji kao i izjave koje će dati na saslušanju. Tada ćemo tek vidjeti hoće li se mogućnost terorizma potpuno odbaciti ili ne", dodao je Nunez. Ističe da imaju neke dokaze prema kojima je napadač došao iz Italije budući da ima talijansku boravišnu dozvolu. "Izgleda da napadač ima psihičkih problema. Sud će dati svoje mišljenja oko toga, ali to je nešto što je spontano rečeno istražiteljima. Mi smo pronašli određenu količinu lijekova koji potvrđuju da je bio na liječenju", otkrila je policija. Motiv napada za sada još nije poznat. Francuski mediji navode da ne napadač porijeklom s Malija, no policija nije potvrdila te informacije.