hvalevrijedna utrka / Više od 300 građana trčalo je jutros u Zagrebu, a ovo je povod

Hvalevrijedna utrka održana je jutros u Zagrebu - oko 350 građana trčalo je i hodalo u znak potpore osobama s Downovim sindromom. Ovo je druga Run for Down utrka, a sav prikupljeni novac od kotizacija doniran je Udruzi Down. Ida Hamer ima priču.