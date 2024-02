VREMENSKA PROGNOZA / U srijedu sunčano, ali jutro će biti hladnije

Ujutro i prijepodne prevladavajuće vedro, ali bit će to hladnije jutro. Na kopnu uz najnižu temperaturu oko 0 Celzijevih stupnjeva ili mali minus, nerijetko uz jutarnji mraz. No, iako između 7 i 10 stupnjeva, podjednako hladno će se činiti i duž same jadranske obale, osobito na južnom dijelu Velebita te srednjem i južnom Jadranu gdje će puhati umjerena i jaka bura i tramontana, mjestimice s olujnim udarima, posebice podno Biokova. Mirnije oko Istre. Više pogledajte u videu.