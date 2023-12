Žalit će se / Trump nakon zabrane kandidature optužio suce i predsjednika: 'Pokvareni Biden i ludi ljevičari očajnički nas žele zaustaviti'

Bivši američki predsjednik Donald Trump opet ulazi u povijest. Postao je prvi predsjednički kandidat kojemu je zabranjena kandidatura na izborima u Coloradu. Tako je presudio tamošnji Vrhovni sud, iako još uvijek ima pravo na žalbu. Njegovi republikanski protukandidati boje se da će mu popularnost tako samo još više rasti. Trump, koji je povijesnu presudu Vrhovnog suda Colorada doznao u Iowi, smatra da je sadašnji američki predsjednik Joe Biden spreman prekršiti Ustav SAD-a kako bi pobijedio na izborima. 'Nije ni čudo što nas pokvareni Joe Biden i ludi ljevičari očajnički žele zaustaviti svim mogućim sredstvima', rekao je. Sud se pozvao na rijetko korišten treći članak 14. amandmana Ustava i presudio da je Trump nepodoban jer je 6. siječnja 2020. sudjelovao u napadu na američki Kapitol. Cijeli slučaj pokrenula je skupina birača, a njihov odvjetnik Eric Olson zadovoljan je radom Vrhovnog suda. 'Oduševljeni smo. Sud je pažljivo i temeljito pregledao sudski postupak i vrlo smo zadovoljni ishodom', izjavio je. Nije zadovoljno ni preostalih petero republikanskih predsjedničkih kandidata. Vivek Ramaswamy, republikanski kandidat za predsjedničku nominaciju obećao je da će se povući s glasanja na izborima u Coloradu ako se tamo ne vrati Trumpovo ime. Kandidatkinja Nikki Haley smatra da će o svemu odlučiti birači. 'Pobijedit ću ga pošteno. Ne trebamo suce da donose ovakve odluke', rekla je. Trumpov stožer za sve je optužio suce i najavio je žalbu Vrhovnom sudu SAD-a, na što imaju pravo do 4. siječnja. O žalbi će odlučivati suci koji su većinom konzervativci, a neke je imenovao i sam Trump. Ostaje pitanje hoće li se presuda održati kada dođe na Vrhovni sud. Trumpu popularnost ne pada, a kampanju nastavlja antimigrantskom politikom. 'Ne vole kada to govorim, ali uništavaju krv naše zemlje. Rekli su da Hitler tako govori, ali on je to rekao na puno drugačiji način. Znate, migranti dolaze iz cijelog svijeta. Mogli bi biti zdravi, ali mogli bi biti i vrlo bolesni', rekao je Trump. Protiv Trumpa se vode 4 kaznena postupka, uključujući jedan federalni i jedan državni slučaj u Georgiji vezan uz navodne izborne prijevare. Do sada je igrao na kartu žrtve i to mu je kod birača uspijevalo. Više pogledajte u prilogu Andrijane Čičak Božić.