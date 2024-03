ODNOSI SE NA CIJELI GRAD ZAGREB / Tomašević: 'Uskrs i Uskrsni ponedjeljak proglasit ću Sajamskim danima'

Gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet obišli će gradilište tržnice Vrapče, nakon čega su održali redovitu konferenciju za novinare. Radovi na izgradnji nove, suvremene tržnice počeli su prošli tjedan, a riječ je o prvoj velikoj kapitalnoj investiciji u tržnice u Zagrebu nakon gotovo 30 godina. Vrijednost projekta je 2,3 milijuna eura. Nakon obilaska obratio se novinarima. Najavio je i kako će Uskrs i Uskrsni ponedjeljak ( 31. ožujka i 1. travnja) biti sajamski dani. "Tako da će biti omogućena prigodna prodaja na cvijeća kioscima, štandovima i ostalim mjestima izvan prodavaonice kao sastavni dio sajamskih događanja. Želim to što prije najaviti da se prodavači mogu pripremiti i želim to što prije formalizirati potpisivanjem odluke. To se odnosi na cijeli grad Zagreb".