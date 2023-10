KSW 87 / Tko će se ovjenčati slavom? Odbrojavamo do spektakla u kojem će rijetki 'preživjeti', a o kojem će se dugo još pričati

Pred nama je ludi borilački mjesec na RTL-ovoj brzorastućoj platformi Voyo. "Tulum" istinskih i modernih gladijatora počinje sljedeće subote, 14. listopada, kad ćete samo na Voyo platformi moći gledati KSW 87 event iz Werk Arene u češkom Trinecu. KSW organizacija jedna je od najjačih promocija slobodne borbe u svijetu i kao takva iznimno je popularna. Na ovom jakom eventu nastupit će najbolji hrvatski poluteškaš Ivan Erslan u borbi protiv Rafała Haratyka, što će biti jedna od najvažnijih borbi večeri, a u glavnoj borbi srpski udarač Darko Stošić ulazi u Octagon protiv Michala Martíneka iz Češke, domaćeg borca. Ivan Erslan i Darko Stošić Stole su, inače, veliki prijatelji i za njih će ovaj event biti poseban. Pogledajte spektakularnu najavu KSW produkcije koja je posebna. Oni su, prema onom što nam je Filip Nitro rekao nedavno u intervjuu, prvi počeli s vizualnom i svjetlosnom produkcijom "kao u filmu". "KSW i Poljska su nešto nevjerojatno. Organizacija je TOP, a mi smo se s tim ljudima u Poljskoj tako zbližili da je to fantastično... Poljaci su ludi za slobodnom borbom. KSW 87 je jak event i očekujem puno od njega. Te svjetlosne stvari, efekte koje rade, imaju, taj njihov vizualni dio, pa to je bolesno, čudo, kao da si na filmu. Oni su prvi u svijetu to napravili, da to tako izgleda. Očekujem puno i bit će to sjajna priredba na Voyo platformi", istaknuo je Filip Pejić, bivši borac KSW organizacije.