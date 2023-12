'KAO U FILMOVIMA' / Svjedokinja krađe auta u kojem je bila djevojčica: 'Sve se dogodilo u 2 minute, prvo sam mislila da ručna nije dignuta'

Nevjerojatna priča iz Zagreba. Lopov je jučer u 16:30 u Maksimiru ukrao automobil u kojem je na stražnjem sjedalu bila djevojčica vrtićke dobi. Otac je stao s upaljena sva četiri pokazivača smjera i otišao u obližnju pekarnicu u kiosku. Na njegov užas, ali i majke djevojčice i okupljenih građana, u auto je sjeo lopov i odvezao se. Automobil i djevojčicu ostavio je sedamstotinjak metara dalje i dao se u bijeg. Još nije pronađen, a Kristina Čirjak razgovarala je sa svjedokinjom ovog događaja: "To vam se sve desilo unutar dvije minute. Dok je gospodin plaćao ta peciva, auto je već krenuo, a žena je sjedila kod nas u kafiću i vikala je tko to vozi auto, ja sam mislila da je možda ručna, počeli su trčati za autom, ja sam krenula za njim", rekla nam je svjedokinja Korina. "Mislio sam da je to samo u filmovima, da…nisam mislio da je to ovdje prisutno", rekao je Kristijan iz Zagreba. "Isusu Bože, ne znam što bih rekla, naježila sam se. To je stvarno scena iz filmova", poručila je Antonija iz Zagreba.