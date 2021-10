odlučeno je / Svi zaposleni u državnoj upravi u Sloveniji morat će se cijepiti protiv Covida-19

Da bi mogli raditi, svi će, ako do sada nisu cijepljeni ili već preležali bolest, morati dokazati da su dobili prvu dozu cjepiva do 1. listopada, a do 1. studenoga drugu dozu, osim ako se ne odluče za cjepivo Johnson&Johnson koje pruža zaštitu nakon jedne doze.