SPAS ZA BOLESNIKE / Stižu novi uređaji za zračenje: Neke ga bolnice nemaju pa pacijenti putuju stotine kilometara. 'A kod nas su stari 15 godina'

U Ministarstvu zdravstva potpisan je Ugovor o javnoj nabavi linearnih akceleratora vrijednih 55 milijuna eura i to je naša dobra strana dana. Dio je to najavljenog Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Hrvatska trenutačno raspolaže s 15 takvih uređaja, što nije dovoljno, a i neke ga bolnice nemaju pa onkološki pacijenti moraju na terapije putovati i više stotina kilometara. Ovom nabavom stiže 21 novi uz prateću opremu. Po pet će ih stići u KBC Zagreb i KBC Sestre milosrdnice. Četiri stižu u Split, po tri u Osijek i Rijeku, a jedan će dobiti i zadarska bolnica. RTL-ov reporter Boris Mišević javio se uživo te je s ravnateljem KBC-a Sestre Milosrdnice, Davorom Vagićem, razgovarao o tome koliko će nabavka novih strojva pomoći najtežim pacijentima. "Prvi aparat će doći u Kliniku za tumore i zamijenit će one koji su stari po 15 godina. Mogu puno preciznije zračiti što je bitno jer svako zračenje uništava i zdravo tkivo, a nama je cilj da uništi bolesno tkivo što ćemo s ovime moći puno bolje napraviti", otkrio je Vagić.