'TREBAJU NAM JAČE UTAKMICE' / Matej Mamić gostovao je u studiju Net.hr-a: 'Nemojmo drvlje i kamenje po Smithu'

Matej Mamić gostovao je u studiju Net.hr-a. Pričali smo s njim skoro 40 minuta. "Kod nas se uvijek gledaju najveće smotre i ljudi su malo razmaženi kroz neka prošla vremena. Problem je što naši momci ne igraju jake euro klupske utakmice, jer iz tog bazena dolazi snaga za reprezentaciju plus vedete iz NBA lige i Eurolige, a to je jedan za sad u reprezentaciji. Za neke su ovo bile najveće utakmice u karijeri. Moramo pametnije napraviti neke stvari da dobijemo gro reprezentacije, Nedostaju nam jake utakmice klubova u Europi", priča nam Matej Mamić. "Ne treba sad drvlje i kamenje po Smithu. Nije igrao na svojoj poziciji, on je combo guard, ne kreator. Slažem se s vama da je prevelika razlika između velikog trojca i ostalih u reprezentaciji". Pogledajte podcast s Matejom Mamićem.