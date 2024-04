'Žrtvu Bog nagrađuje' / Ivana našem Borisu otkrila dramatične okolnosti: 'Imam duga 80 000 eura'

Ivana je dala intervju i Borisu Jovičiću. "Molila sam Boga da pobijedim. Žrtvu Bog nagrađuje. Da nisam dobila, to bi bio moj kraj. Imam duga 80 000 eura da bi organizirala nove borbe. Za to moraš kupiti stan. Išla sam u rizik, a Eddie Hearn je sve probao da me makne, da se ovo ne dogodi. Ali, kad se budiš s mišlju da moraš vratiti novce, moliš se Bogu, ovo je sad slatko. Ovaj WBC pojas želim tako dugo osvojiti. Želim sad dalje i WBO. I IBF je vani i cilj su oba".