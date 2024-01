EKSKLUZIVNO / Drago Vuković: 'Nekima je očito lijepo u foteljama, Razočaran sam, ne zbog sebe, nego zbog veličina poput Lackovića, Balića, Goluže... odbačeni su...'

Osvajač zlatne olimpijske medalje u Ateni 2004., vlasnik sveukupno 6 velikih medalja s najvećih natjecanja, legendarni Drago Vuković, za Net.hr prokomentirao je utakmicu Njemačke i Hrvatske na EP-u. "Hajmo napraviti nešto da nam svima bude bolje u hrvatskoj ligi, hajmo dignuti to na veći nivo. Ja kad gledam, ja sam sad trener dijece u "Metličić Academy" i kad samo vidimo kolike mi troškove imamo davati za suce, delegate, sve... Što Savez nije osigurao plaćati te suce i delegate. Minimum, to je minimum što su mogli napraviti u ovih 30 godina, što su na našim leđima dizala reprezentacija i reklamirala u svijetu. Hajmo malo to pogledati. Sjećam se 2012. i situacije kad smo uzeli broncu na EP-u u Srbiji, uzeli smo broncu na OI u Londonu, uzeli smo tri bronce zaredom sa SP-om u Španjolskoj. Mi smo sva ta prvenstva igrali u jednoj trenirci. Znači, kad smo bili u svjetskom vrhu i gledali smo u Madridu, poslali smo Vorija, kapetana tada, da nam svima kupi po adidas trenirku jer nam je on bio sponzor, samo bez loga Real Madrida. Da imamo još jednu za štetati jer smo se u ovoj usmrdili. Dođemo na utakmicu, a naših istih 15 trenerki sjedi jedan do drugog na tribinama. A to su ljudi iz Saveza, naši sponzori, ne zna tko već... Ti trebaju misliti da se digna liga na veći rang i sve. O tome ja govorim. Ispada da se rukomet igra zbog nas, a ne zbog njih. Oni se ponašaju da nije njih, da ne bi bilo ni nas. Ljudi moji, o čemu vi pričate?!" Drago Vuković je rekao: "Doživio sam to masu puta, ali dobro. Dajte, učinite nešto za rukomet, što ste učinili za rukomet u zadnjih 30 godina?! I ono što je meni iskreno tragedija u hrvatskom rukometu što od naših legendi, koje su igrale na SP-u u Portugalu 2003. i u Ateni na OI 2004.,na Olimpijskim igrama, niti jedan nije praktički, glupo je reći profitirao, ali tko je dobio neku ulogu u Savezu, kojeg smo to mi trenera stvorili u zadnjih 30 godina?! Perkovca nisam birao ja, HRS je tak koji bira sve izbornike, a izbornik bira igrače. E sad, hoćemo li pričati i tome jesu li oni spremni ili ne. Ako nisu, pa što onda zoveš nespremne igrače?!" "Nismo svi zabušanti, nismo svi isti, svatko drugačije pristupa nečem. Imali smo Davora Dominikovića koji je super vodio juniorsku reprezentaciju, pa gdje je on sad? On isto nikad nije dobio šansu u Hrvatskoj. On se isto sve sam izborio. Problem kod tih mlađih selekcija u Hrvatskoj je da se samo gonja rezultat, tko će biti prvak Hrvatske? Ma, to je nebitno, hajmo stvoriti, stvarati nove igrače, Baliće, Metličiće, Džombe... Koliko smo stvorili igrača u posljednje vrijeme, koliko je klubova u Hrvatskoj stvorilo kojeg igrača? Ja mislim da je to najveći problem. Ovih zadnjih godina kako sam komentirao na televiziji, ispadaš neki negativac u hrvatskom rukometu, a meni je samo u interesu da naši pobjeđuju. Da nama svima u rukometu bude bolje, da rukomet bude bolji. Ja i Pero pokušavamo da svi ovi igrači jednog dana nešo pokažu djeci, poput Duvnjaka. Nekima je očito lipo u foteljama, nema tu očito dobre volje, a vi ostali kad odradite vam je doviđenja. Rekao mi je svojedobno jedan moj da kad završim karijeru, da me neće j ni dva posto. Dok je duralo, duralo je, tapšalo me po leđima, govorilo bit će ovo, bit će ono... Na kraju doviđenja. Razočaran sam, ne zbog sebe, nego zbog veličina poput Lackovića, Balića, Metličića, Vorija, Goluže, Sulića, Kaleba... To su ljudi koji su zadužili hrvatski rukomet, što im je taj hrvatski rukomet vratio?! Ne napredujemo. Zato i tomu su moje riječi i upućene. Kad nema rezultata, nema tu kruga. Tek bi tragedija bilo da se rukomet niti ne prenosi više".