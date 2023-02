KAKAV RASPLET... / Predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza objasnio smjenu Line Červara: 'Nijegovu funkciju od sada obnaša Zoran Gobac...'

Upravni odbor Hrvatskog rukometnog saveza (HRS) na sjednici održanoj u srijedu za novoga je izbornika muške seniorske reprezentacije imenovao Gorana Perkovca (60). UO HRS-a ocijenio je kako devetim mjestom na nedavnom Svjetskom prvenstvu u Švedskoj i Poljskoj 2023. nije ispunjen zadani cilj, a to je bilo četvrtfinale i osiguravanje olimpijskih kvalifikacija. Stoga je dužnosti razriješen dosadašnji izbornik Hrvoje Horvat, a na njegovo mjesto imenovan kapetan zlatne olimpijske reprezentacije iz Atlante 1996. Goran Perkovac. Tijekom dosadašnje trenerske karijere Perkovac je bio izbornik Grčke i Švicarske, dok je većinu klupske karijere, kako igračke tako i trenerske, proveo u Švicarskoj. UO je izabrao tri dopredsjednika Hrvatskog rukometnog saveza. Oni su Boris Mesarić koji će biti zadužen za suradnju s Hrvatskim olimpijskim odborom i drugim sportskim institucijama u Republici Hrvatskoj, Krešimir Renzo Prosoli zadužen za marketing te Zoran Gobac koji će biti zadužen za muški rukomet. Također, ukinuta je funkcija koordinatora struke pa ja samim time i Lino Červar razriješen te dužnosti. "Postojeća suradnja između koordinatora i stručnog stožera nije funkcionirala i u raspravi se došlo do zaključka da više ni ne postoji potreba za koordinatorom za mušku selekciju kako je to do sada bilo. Odlučeno je da ulogu koju je imao koordinator od sada ubuduće obavlja dopredsjednik Zoran Gobac kao osoba koja je zadužena za muški rukomet" , otkrio je predsjednik HRS-a, Tomislav Grahovac. Više pogledajte u prilogu RTL televizije.