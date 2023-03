DEBITIRALI POBJEDAMA / Spariraju s Hrgovićem, a trenira ih njegov trener: 'Ostvarenje sna bilo bi da obojica budemo svjetski prvaci'

Braća Pavčec, Lovro i Petar, na isti su dan stigli do premijernih borbi u profi borbama. Lovri je tek 17 godina, a do pobjede je stigao klasičnim nokautom već u prvoj rundi. Uspješan je bio i tri godine stariji Petar koji je do slavlja stigao prekidom. Treba istaknuti kako im je trener Jusuf Hasan, koji surađuje i Filipom Hrgovićem. "Ostvarenje sna bilo bi da obojica budemo svjetski prvaci", kaže Petar.