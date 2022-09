SVJETSKO, A NAŠE / Tajna jednog genija: 'Vrhunski sportaši ponekad 'plaču', kukaju. No, imam foru za to nadmudrivanje. I uvijek upali, a da oni misle da su pobijedili'

On je apsolutni junak iz sjene grandioznog uspjeha hrvatskih vaterpolista na EP-u u Splitu. Iz zlatnog sjaja stoji kondicijska priprema najboljeg kondicijskog trenera u Hrvatskoj Pere Kuterovca. Prije 10 godina proglašen je i službeno za najboljeg kondicijskog trenera u Hrvata, a u karijeri je osvojio 30 medalja, od toga 6 olimpijskih. Zna sve tajne vrhunskih hrvatskih sportaša, dosta ih je trenirao. Čitav nit vrhunskih sportaša prošao je kroz njegov program i rad, a uz Damira Martina, vaterpoliste i rukometaše, kroz njegove ruke su prošli Filip Hrgović, Bojan Bogdanović, Borna Ćorić, Mario Todorović, pa čak i Ryan Lochte... "Oni su svi, prije svega, vrhunski sportaši. To uopće nema dileme. Da bi netko bio vrhunski sportaš mora u glavi biti dobar. Mora imati taj spoj plus performans. Dobar sam trener onoliko koliko imam dobrog sportaša. Oni su samo karakterni ljudi. Ne znam, razlike među njima su ogromne, kao i sportovi, pa je Filip, koji dolazi iz borilačkog sporta, samim time je puno agresivniji nego Damir Martin koji je puno altruističkiji tip, ali pod agresijom mislim napada, reakcije itd., ne i lošem smislu. I Bojan, ali i ostali kad su umorni, svi oni plaču, kukaju ne bi ovo ono... To je sad stvar nadmudrivanja mene kao trenera i njih kao sportaša. No, imam foru za to. I uvijek upali, a da oni misle drugačije, da su oni pobijedili. To su neke brain games", kazat će Pero Kuterovac. Pogledajte čitav video intervju Net.hr-a s njim. Ugostio nas je u Kutiji šibica, u svojoj teretani gdje radi.