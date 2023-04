mami i mlade i stare / Second hand je in! Od glave do pete za 5 eura: 'Ne želim fast fashion, štetno je za okoliš, a ovo je i povoljnije'

U doba inflacije, kad je sve skupo, rijetko kome biznis ide dobro. Ali pokazalo se da ide - second hand trgovinama, prodaja rabljene odjeće u svijetu je porasla za 24%. Kako je i u Hrvatskoj odjeća poskupjela, statistika kaže 11% u godinu dana naša Donna Diana Prćić pokazat će vam kako se obući za 5 eura.