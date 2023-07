FNC / Senzacionalan preokret Brnade: Vujčić se poskliznuo i sve je vrlo brzo bilo gotovo

Nakon MMA spektakla godine u zagrebačkog Areni, Fight Nation Championship po drugi put otišao je izvan granica Republike Hrvatske i to opet u Bosnu i Hercegovinu. Finale četvrte sezone ‘Armagedon Jamnica Pro Sport’ MMA lige održalo se u Kulturno-sportskom centru Bugojno uz prijenos na PLAY Premiumu. Nakon četiri borbe ''Armagedon Finals'', na red su došle i FNC Bugojno ''Superfights''. Prvi su u kavez stali Frano Brnada (BiH) i Anže Vujčić (Slovenija). Huk s tribina značio je samo jedno - da je započeo meč u kojem se bori domaći predstavnik Brnada. Nakon početnog ispitivanja snaga i nekoliko pokušaja low-kickova, Brnada se silovito zaletio prema Vujčiću i ušao u klinč. Nakon tridesetak sekundi klinča slovenski je borac uhvatio Brnadu i srušio ga, nakon čega je borba nastavljena u parteru. Borba se zatim primirila, a onda je Brnada minutu i pol do kraja runde pokušao jednim high-kickom, ali Vujčić je to eskivirao i krenuo u bombardiranje bosanskohercegovačkog predstavnika. Moglo bi se reći da je zvono spasilo Brnadu od većih problema. Druga je runda počela puno intenzivnije, a Vujčić je u kratkom roku plasirao dva krošea u glavu Brnade. Odgovor domaćeg borca došao je vrlo brzo kada je plasirao kvalitetan udarac i time uzdrmao Vujčića, međutim nije nastavio sa udarcima. Minutu nakon pravi kaos u kavezu. Vujčić se poskliznuo nakon pokušaja plasiranja kicka, a Brnada je to iskoristio udarivši Vujčića, a zatim ga i nastavio bombardirati u parteru sve dok sudac nije prekinuo borbu. Kakva ludnica, kakvo slavlje u dvorani u Bugojnom... Cijelu borbu pogledajte na Play Premiumu.