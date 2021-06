U najnovijoj epizodi serijala 'Satiranje' by Danko Ažić poslušajte urnebesne dosjetke na račun mjera "stožera" za ljeto. Posebno je regulirano skakanje u more, ronjenje, lizanje sladoleda i gledanje utakmica europskog prvenstva. Uz mjere, "Stožer" je pripremio nagrade za one koji se namjeravaju cijepiti koje će vas nasmijati do suza.



Sve epizode serijala 'Satiranje' pogledajte ovdje.