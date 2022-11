SPUŠTA SE ZASTOR / We are the champions: Ovako je zatvoreno EP za rukometašice

Rukometašice Norveške napravile su veliki preokret te su u finalu Europskog prvenstva, u Ljubljani, pobijedile Dansku 27-25 (12-15). Norveška je time osvojila deveti naslov prvakinja Europe u povijesti, a uz to imaju tri srebra. Do ovog su zlata došle iako su po prvi puta u utakmici povele šest minuta prije kraja. Dankinje su igrale prvo finale na europskom prvenstvu nakon 18 godina. Ostale su na tri naslova pobjednica, a ovo im je bilo treće srebro u povijesti.