OMILJENI TRENER / Samir Toplak u studiju Net.hr-a: 'Moj veliki problem je što me mase, mnogi normalni ljudi vole. Nekima to smeta'

Trener HNK Gorica Samir Toplak jedan je od najomiljenijih nogometnih stručnjaka u HNL-u. Zbog svog otvorenog karaktera, pozitivnosti i društvenosti mnogi ga simpatiziraju. No, Toplaka ne odlikuje samo karakter kao takav, nego i nogometno znanje. Nekad profesionalni nogometaš koji je karijeru izgradio u Varteksu igrajući 10 godina, a oplemenio nastupajući kao branič za njemački Bochum, danas je specijalist za spašavanje prvoligaških hrvatskih klubova. Popularni "vatrogasac" koji zna kako ugasiti vatru i pobjeći sa svojim klubom dalje od zone ispadanja, danas je trener HNK Gorica. Gostujući kod nas u studiju Net.hr-a pričali smo s Toplakom o svemu. Između ostalog, o posljednjoj utakmici protiv Lokomotive prošlog tjedna i drami u kojoj su pobijedili 3-2, novom pojačanju iz Barcelone, trenerskom poslu, što kod igrača voli, a što ne, s kakvim se nogometašima susreće i zašto nikad nije sjeo na klupu Dinama ili Hajduka. U velikom intervjuu otkrio je Samir Toplak ljuti li ga to što ga ne zovu veliki klubovi, kako gleda na svoju ulogu spasitelja hrvatskih klubova i ispričao kako je to bilo igrati u Varteksu, kad je klub bio respektabilan, kad su za njega nastupali Vugrinec, Mumlek, Štefulj, Krznar i, naravno, on. Objasnio nam je i zašto je Mumlek bio šerif u momčadi. Na pitanje smeta li ga što ga još nisu zvali za trenera od strane nekog velikog kluba, Samir nam je rekao: "Dok sam bio neiskusan možda me malo smetalo, ali sad se ne zamaram više sa stvarima na koje ne mogu utjecati. Imam jedan problem, to ću vam sad reći, imam jedan problem. Ono što ste mi rekli u uvodu, moj je veliki problem što me mase vole i što me vole mnogi normalni ljudi. Nekima to smeta, možda baš i zbog toga u nekim velikim klubovima se boje da možda ne bi trener bio iznad nečeg. To je neko moje mišljenje. Imam problem što me ljudi vole, a to što me ljudi vole je meni takva satisfakcija. Nevjerojatno, meni je to duševna hrana. Na ove druge stvari ne možeš utjecati, jednostavno ti netko mora dati šansu." Pogledajte Toplakovo gostovanje u studiju Net.hr-a.