UGLEDNI STRUČNJAK / Profesor objavljuje izračune za prvenstvo, evo što je prognozirao Vatrenima: 'Dobra je to pozicija...'

Profesor s Ekonomskog fakuleta Tomislav Globan gostovao je u RTL Direktu i govorio je o procjenama na Svjetskom nogometnom prvenstvu i istaknuo kako su šanse da Hrvatska dođe do finala samo pet do šest posto. "Nama je bitna procjena hoćemo proći grupu, a tu smo iznad 50 posto, dobra je to pozicija", izjavio je. Što se tiče novog svjetskog prvaka, Globan smatra da to neće biti Brazilci, već da će titula ponovno pripasti jednoj europskoj reprezentaciji. "Moj osjećaj je da se to neće dogoditi, mislim da će ostati u Europi, ja sam tipovao na Portugal, ali čini mi se da imaju talenta i da će im se dogoditi ono što se dogodilo 2014", prokomentirao je. Više pogledajte u videu.