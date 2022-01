PRED ČITAVOM NACIJOM / Pogledajte reakciju predsjednika HRS-a, kad ga je Ivona počela rešetati ključnim pitanjima: Govorio i o sudbonosnom sutrašnjem sastanku

Predsjednik HRS-a Tomislav Grahovac gostovao je večeras u studiju RTL-a i govorio o svim ključnim pitanjima... "Osmo mjesto nije uspjeh i ne možemo govoriti da smo dobro prošli. No, činjenica je da je prvenstvo, u najmanju ruku bilo, specifično i zahtjevno. Nikad do sad na velikim natjecanjima nije do događala koronakriza. Puno reprezentacija, ne samo Hrvatska, imala su problema s pozitivnim igračima", rekao je Tomislav Grahovac. Aktualni izbornik rukometaša Hrvatske Hrvoje Horvat njegov je čovjek. Na pitanje sjajne Ivone Hemen misli li kako je sastav mogao izgledati drugačije, s obzirom da se puno puta potencirala tema jesu li za reprezentaciju igrali najbolji igrači, Grahovac je kazao: "Nažalost, od onih koje je Horvat pripremao, samo su neki došli. Nismo mogli vidjeti tu njegovu reprezentaciju. Od prve utakmice nadalje, sve je bilo jedna improvizacija". Naravno, kako to već obično biva, Tomislav Grahovac nije htio komentirati situaciju sa Šegom, Karačićem i Štrlekom? "To morate pitati izbornika, ja nisam pozivao igrače niti sastavljao listu. To trebate pitati izbornika". Ivona Hemen nije odustajala... "Jesu li po vama oni trebali igrati?" Grahovac je na to kazao: "Kažem, ja ne sastavljam niti listu igrača, niti sastavljam tko se i kad trebao javiti. Samo iznosim činjenice koje su se doista događale. Nije u mojoj domeni pretpostavljati što bi se događalo, ali činjenica je da se situacija mijenjala iz dana u dan". Sutra slijedi sudbonosni sastanak Hrvoja Horvata u HRS-u, nakon kojeg će Savez donijeti odluku i o njegovoj sudbini. Pogledajte intervju Tomislava Grahovca s Ivonom Hemen.