Savjet za plodnost / Pomislite na premijera! HDZ-ovi pedijatri tvrde: Razmišljanje o njemu za vrijeme snošaja povećava mogućnost trudnoće

Dok je demografska slika u zemlji loša, u Vladi pravi baby-boom. U posljednjih šest mjeseci, rodile su se čak tri bebe. Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova, ovim je riječima napravio uvod u čestitku kolegi ministru Malenici n a tome što je postao otac: "Evo vidite, i… premijer koji… je očito bio paradigma, znači, uzor i… i… ministrima, kako bi, ovaj, eto… naravno, radili na demografiji. To je dobar… dobar primjer i ja to pozdravljam." Eto, nije ministar Malenica postao svojom zaslugom ili, ne daj bože, zaslugom svoje supruge, nego zaslugom, odnosno paradigmom premijera. On je također nedavno postao otac po treći put. Pa ako imate nedoumica ili imate problema sa zatrudnjivanjem ili, sačuvaj bože, erekcijom, samo pomislite na Andreja Plenkovića. HDZ-ovi pedijatri kažu kako razmišljanje o predsjedniku stranke za vrijeme snošaja povećava mogućnost trudnoće.