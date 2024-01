BILI SU ZBUNJENI / Pogledajte totalnu dramu u posljednjim sekundama epske bitke: Poništena su dva pogotka uz upitne odluke sudaca

Danska je slavila u skandinavskog klasiku u drugom kolu drugog kruga Europskog prvenstva protiv Švedske 28-27 i stigla na korak do polufinalu. Iako su Danci u 54. minuti imali plus četiri (28-24) na kraju smo svjedočili pravoj drami jer smo u zadnje tri minute ušli sa samo plus jedan aktualnih svjetskih prvaka. No, aktualni europski prvaci nisu imali snage za potpuni povratak, iako su i zabili u posljednjem napadu u zadnjim sekundama utakmice, no suci su gol Bergendahla poništili zbog prijestupa. Sporan je bio i pogodak Danske za 29:27, a on je poništen nakon dugog vijećanja i revizije.