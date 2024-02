IZNADPROSJEČNO TOPLO / Početak veljače s temperaturama koje idu i do +20 stupnjeva, čak i u Lici i Gorskom Kotaru

Prijepodne će biti pretežno ili djelomice sunčano. Na sjevernom Jadranu oblačnije uz češću maglu koje barem kratkotrajno može biti i južnije te u zaobalju. Duž obale mirno ili lokalno burin, a prema otvorenom moru uglavnom slabo jugo. U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren jugozapadnjak, izraženiji u gorju, a na istoku zapadnjak i sjeverozapadnjak. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano, a uz slab do umjeren jugozapadnjak čak i još toplije u odnosu na danas. Bit će to gotovo proljetna temperatura koja će se kretati između 17 i vrlo visokih 19 stupnjeva. U Slavoniji, Baranji i Srijemu vrlo slično. Pretežno sunčano, ponegdje i vedro. Puhat će slab do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak, a temperatura i ovdje malo viša, moguće 18 ili 19, lokalno i 20 stupnjeva. Dalmatince očekuje sunčano poslijepodne. Uz obalu mirno, a prema otvorenom moru slabo do ponegdje navečer umjereno jugo. Temperatura bez veće promjene, između ugodnih 15 i 17 stupnjeva. Sjeverni Jadran i gorje oblačniji u odnosu na ostatak zemlje. Ponegdje će se zadržavati niski oblaci, a navečer i u noći na utorak moguća je i magla, na širem riječkom području i slaba rosulja. Malo sunčanije u Lici i dijelu Gorskog kotara gdje će temperatura uz umjeren, na udare ponegdje i jak jugozapadnjak biti viša nego na moru. Temperature će se kretati čak do 18 ili 19 stupnjeva.