PLJUŠTE REAKCIJE / Plenković u BIH izazvao 'diplomatski skandal'? Analitičari: Da je napravio drugačije, Hrvati bi mu zamjerili

Za dolazak tima Europe, kako je europsku delegaciju Sarajevu nazvala Ursula von der Leyen, sve je bilo spremno u Predsjedništvu BIH. Čekala je ondje i hrvatska zastava, a kraj nje i hrvatski član Predsjedništva Željko Komšić, no premijer Andrej Plenković nije došao. To nije susjedski, riječ je o nepoštivanju BIH - premijerov potez dignuo je na noge Sarajevo, a mediji su pobrojali i njihove zajedničke susrete. Događanja u Sarajevu prati RTL-ov reporter Mario Jurič koji se uživo javio od tamo. "Službene reakcije Komšića još nema, ali član njegove stranke to je nazvao diplomatskim skandalom. Kaže da je to nepoštivanje i ponižavanje institucija BIH. Ovakav potez Plenkovića ne čudi s obzirom na prethodne stavove o načinu na koji je Željko Komšić došao do fotelje", istaknuo je naš reporter. A što na sve kažu analitičari, pogledajte u videu.