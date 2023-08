HONEYMOON U SINJU? / Plenković i Milanović se nakon Alke zadržali u podužem razgovoru

Iako su se srdačno pozdravili i na proslavi obljetnice Oluje i na Sinj, čini se da nema zatopljenja odnosa između predsjednika Republike i Vlade, a to se najbolje vidi na izrazima lica i držanju u razgovoru u kojem su ih uhvatili fotoreporteri. No, ipak je pozitivno što predsjednik i premijer imaju barem nekakvu komunikaciju jer, kao što je dobro poznato, to prije nije bio slučaj.