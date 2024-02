PLJUŠTE REAKCIJE / Oporba kipti zbog Turudića, a Zekanović: 'Baš mi je drago da je izglasan'

Saborski zastupnik Hrvoje Zekanović otkrio je da je s, kako kaže, zadovoljstvom izglasao Turudića pa se obrušio na MOST i Nikolu Grmoju. "Neka se čuje i druga strana. Ovdje smo još jednom vidjeli ono što je ključno od strane MOST-a, a to je da im smetaju ideološke zavjese, kako ih nazivaju, izglasavanje novog glavnog državnog odvjetnika. To je ono bitno što svi glasači moraju znati. Oni su se u potpunosti odrekli svoje ideologije, spremni su na tvrdu kohabitaciju i ljubav sa strankama ljevice, Možemo i SDP-om", poručio je. Upozorio je da u hrvatskom društvu postoje dvostruka mjerila i rekao da nekima, koji su upetljani u korupcijske afere to ne smeta, ali im smeta kad se netko sastaje s nekim za koga ne zna da je pod istragom i pratnjom, aludirajući na sastanke Turudića i Zdravka Mamića koje je objelodanio predsjednik Zoran Milanović.