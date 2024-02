Vezala se lancima za palmu / Očajnički potez bake Vanje jedino je što je preostalo: 'Ja ću bit mrtva i onda će me odnit'

Vezala se lancima za jednu od palmi. Nakon godina bezuspješne pravosudne bitke, baka Vanja svoju je borbu preselila ispred Banovine. Iako je obitelj i prijatelji odgovaraju od prosvjeda, ona je, čini se, odluku donijela. „U svom gradu gdje sam se rodila, gdje sam pošteno cili život radila, strašno, strašno. Strašno, ne znam šta da van rečen". Ostajete tu do daljnjega, to je sigurno? "Da, da." Šta ako vam se nitko ne obrati? "Ništa, ja ću bit mrtva i onda će me odnit. Pa neka mi bar bude odi kita cvića pa će znat ko je šta napravija”, kaže Vanja Šimleša iz Splita. Borba njezine obitelji počela je prije više od trideset godina, kada je rješenjem o eksproprijaciji srušena zgrada sa sedam stanova u korist izgradnje zgrade tzv. Muslimanke. „Radi se o tome da je srušena kuća sa mojim vlastitim stanom i za moj vlastiti stan sam dobila stan sa stanarskim pravom, plaćanjem mjesečnog najma, a kad je bio otkup stana morala sam ga otkupiti, pored svoga vlasništva”, dodaje. Prolaznici tužni kada vide ovaj prizor. Neki od njih prilaze s toplim riječima podrške, a neki s vrećicom hrane i pića. Branko Šimleša, Split, kaže: „Da na takav način u državi jednoj koja bi trebala bit demokratski uređena moraš dolazit do svoga. To nema smisla, nema logike.” Očajnički potez jedino je što je baki Vanji preostalo. Lancima se za palmu vezala jutros i tu će, kaže, ostati sve dok se problem ne riješi.