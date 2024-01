GUBE NADU / Ne jenjava požar na Dinari! Stanovnici tvrde da ga nitko ne pokušava ugasiti: Sve izgara pred njihovim očima

Danima traje borba s požarom na Dinari. Počeo je kao paljenje trave, no sada je već zahvatio veliko područje. Stanovnici tvrde da požar nitko ne gasi i da nikoga nije briga za njih. Vatra nije stigla do njihovih domova, ali noću ih je strah. Do sada je izgorjelo više od 120 hektara, a ima nekoliko teorija o tome kako je požar izbio. Više pogledajte u prilogu reporterke RTL Danasa Ružice Đukić