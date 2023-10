GROM IZ VEDRA NEBA / Naprasna vijest da Marko Livaja više neće igrati za Hrvatsku zatekla reprezentaciju: 'Trenutak kada je to odlučio obznaniti nije bio korektan'

Naprasna vijest da Marko Livaja više neće igrati za Hrvatsku zatekla je i reprezentaciju koja se u ponedjeljak okupila u Zagrebu. Trebao je to biti prvi susret Dalića i Livaje još od incidenta na Rujevici, ali čini se da je baš zbog toga odlučio reći zbogom. "Trenutak kad je odlučio obznaniti svoju poruku da odlazi nije, ja bih čakrekao ako hoćete korektan. Zato što je bilo više vremena za to. Mislim da je Marko odabrao krivi trenutak, žao mi je zbog toga, mislim da se radi o dobrom dečku i dobrom igraču. On je kapetan našeg eminentnog kluba Hajduka gdje je velik broj pristaša", rekao je za RTL bivši hrvatski izbornik Ante Čačić, a više pogledajte u videu.