POGLEDAJTE TU SCENU / Mojmira s pitonom oko vrata odjavila Direkt: 'Pusa-bok od mene i Abdula'

"S pitonom i zmijama stigli smo do kraja ovog tjedna. Hvala što nas pratite, tu smo i sljedeći tjedan. Laku noć, pusa bok od mene i od Abdula", ovim riječima odjavila je Mojmira Pastorčić RTL Direkt u četvrtak. Bila je to emisija u kojoj je, između ostalog, u goste došao i Neven Vrbanić, uzgajivač zmija koji je ovog pitona, koji se naposljetku našao i na Mojmirinu vratu, donio u studio. Dok je voditeljica odjavljivala emisiju, zmija je odlučila provjeriti što se to nalazi na njenu lijevom ramenu pa je nakratko svojim tijelom omotala Mojmirinu ruku. Smjestila se na kraju na njenom lijevom ramenu dok je voditeljica nastavila razgovarati s njenim vlasnikom.