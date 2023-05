SPEKTAKL U NAJAVI / Mnogima je pao kamen sa srca nakon Ancelottijeve izjave: 'Može igrati, kad je Luka Modrić zdrav on igra''

Sudar titana kojeg očekuje cijela Europa, Real Madrid protiv Manchester Cityja. Problem za Ancelottija bilo je stanje Luke Modrića, a na današnjoj press konferenciji rekao je: '' Da, može igrati bez problema. Kad je Luka zdrav, on igra, dakle danas će igrati.'' Luka će tako voditi Real u 16. polufinalu Lige prvaka u povijesti tog kluba, dok je engleskom predstavniku tek 4. put da igra u ovoj fazi natjecanja. Prošle sezone City je u polufinalu ispao upravo od Reala, ukupnim rezultatom 6-5, a Guardiola tvrdi da nisu ovdje zbog osvete: ''To je samo još jedna prilika. Jednog dana ćemo uspjeti doći do finala i pobijediti. Da biste to učinili morate pobijediti najbolje, a Real Madrid je najbolja momčad ovog natjecanja u posljednjem desetljeću.'' Velika prijetnja za Real biti će Haaland, Ancelotti je na tu temu kazao : ''Ne bavimo se time da zaustavimo Haalanda, već cijelu momčad.'' Trener Građana uvjeren je da će odluka pasti u Manchesteru, ali sigurno će stvari biti jasnije nakon današnje utakmice.