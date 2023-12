PRIMIRJA NI NA VIDIKU / Milanović nije pozvan na svečani prijem koji organizira MVEP: Izbor veleposlanika nije tema oko koje će se usuglasiti

Anušića i vojni vrh poslijepodne je ugostio premijer u Banskim dvorima, a Plenković je u NSK Okupio diplomatski zbor koji prati Goran Latković. "Primirja nema na vidiku ni po pitanju izbora veleposlanika. Pitanje je hoće li ga i kada uopće i biti. Kako doznajem Predsjednik države Zoran Milanović večeras nije niti pozvan na ovaj svečani prijem kojeg organizira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, već je pozivnicu dobio tek Milanovićev savjetnik za vanjsku politiku. Istini za volju da je Milanović i dobio pozivnicu za ovaj prijam vrlo vjerojatno se ovdje ne bi niti pojavio. Upravo zbog narušenih odnosa s ministrom vanjskih poslova i predsjednikom Vlade u kolovozu su izostale održe naznake da bi moglo doći do rješavanja pitanja izbora veleposlanika i to po uzoru na rješavanjem imenovanja ravnatelja Vojno sigurnosno obavještajne agencije. Kad su se sastali predstavnici Banskih dvora i predstavnici Ureda predsjednika ispregovarali i dogovarali, a zatim tu odluku, odnosno prijedlog dali i predsjedniku države Vlade na potpis. Ali, kako doznajemo, za sada izbor veleposlanika nikako nije tema oko kojeg će se i premijer i predsjednik države zapravo usuglasiti. To je večeras potvrdio i ministar vanjskih poslova u razgovoru koji kaže kako nema nikakvih razgovora na ovu temu", rekao je naš repoter.