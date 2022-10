PRIJATELJICE POKORILE SVIJET / Hrvatsko čudo: Naše 'ratnice' prva su priča borilačkog sporta, pogledajte prizore za pamćenje

Najbolja hrvatska džudašica Barbara Matić obranila je u ponedjeljak naslov svjetske prvakinje u kategoriji do 70 kg nakon što je u finalu SP-a u Taškentu (Uzbekistanu) pobijedila drugu hrvatsku predstavniku Lauru Cvjetko. Na najvažnijem događaju za džudaše koje se održava u Taškentu, Hrvatska je u finalu kategorije do 70kg imala dvije predstavnice - aktualnu svjetsku prvakinju i broj 1 na rang ljestvici 27-godišnju Barbaru Matić, te 21-godišnju Laru Cvjetko. Finalna borba je bila gotova za nešto više od minute, a Matić je polugom na ruci svoje suparnice stigla do pobjede. Hrvatska je tako prvi put u povijesti imala dvije predstavnice u finalu SP-a. Na kraju su obje bile nasmijane, zagrljene... Jer, one su prijateljice koje su pokorile judo svijet. U kategoriji do 70kg koja broji čak 44 natjecateljice ujedno je i najbrojnija kategorija u konkurenciji džudašica na SP-u, obje naše natjecateljice u prvom kolu su bile slobodne, a potom su nanizale po četiri pobjede. Pogledajte prilog RTL Sporta.