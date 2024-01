'VAŽNO JE PRUŽITI NEŠTO NOVO' / Maja Oštro Flis otkrila nam je tajnu svog uspjeha, te što gledatelje očekuje na EP-u

Vrijedna kolegica Maja Oštro Flis skače iz područja u područje, pa izvještava od krunidbe Kralja Charlesa III do rukometa. A to, vjerujte nam, niti malo nije lagano. Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Hrvatske na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO. Europsko rukometno prvenstvo trajat će do 28. siječnja.