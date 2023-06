Blago Jadrana na kotačima / U Puli je autobus koji otkriva koji rak nema kliješta, a koji za sobom zatvara vrata

Putujuća je to izložba hrvatskog podmorja u 12- metarskom autobusu u kojem je više od 200 eksponata, od školjkaša i puževa do spužava i koralja. Jedinstvena je to kombinacija atrakcije i edukacije koja je oduševila i posjetitelje na pulskoj rivi. Naša reporterka Petra Fabijan Kapov uživo se večeras javila iz putujuće izložbe te otkrila da je Jakobova kapica delikatesa, ali i školjka koja na prirodan način može stvoriti biser. Rak koji nema kliješta zapravo je jadranski jastog, ali naša reporterka doznala je i koji je najveći puž našega mora te kako ga ljudi ugrožavaju. Izložba će naredna tri dana biti u Umagu, a potom tri dana u Poreču. Više o izložbi pogledajte u videu