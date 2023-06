Stručnjak za RTL Danas / Kako izbjeći bliski susret s medvjedom? 'Šetači po šumi moraju razgovarati, povremeno zviždati, ostavljati zvukove..'

Marinko Kauzlarić, predsjednik Lovačkog društva Srnjak Fužine - Lokve u razgovoru s reporterkom RTL-a Danas Majom Brkljačom ispričao je što treba imati na umu kad se kreće u šumu i kako se u šumi treba ponašati. "Svatko od šetača i ljubitelja prirode treba znati da u šumi treba ostavljati zvukove, razgovarati, povremeno zviždati. Nikako se nije dobro šuljati po šumi. I potrebno je obavijestiti svoje najbliže kad ideš u šumu. Mobitel, naime, ne vrijedi previše kad si u šumi jer nema signala. A sprej koji se inače koristi u slučajevima napada bilo bi smiješno koristiti jer medvjed kad stane na zadnje noge tada je već prekasno za reakciju bilo kakvim sličnim sredstvima", kaže Marinko Kauzlarić. Na pitanje kako reagirati kada se taj susret s medvjedom dogodi odgovara: "Pa taj susret se vrlo, vrlo rijetko dogodi. Šetanje ili istrčavanje kućnih ljubimaca nije preporučljivo u šumi. Medvjed osjeti psa, pas reagira, medo se prestraši njega. pa pas u tom trenutku potrči vlasniku i eto bliskog susreta. Šuma je jedno veliko zeleno more, a na moru je dozvoljeno kupanje samo na određenim pozicijama. Znači, kupanje na otvorenom moru je na vlastitu odgovornost, a to se podrazumijeva i za šetnju šumom", ističe Kauzlarić. Na pitanje koliko je medvjeda u šumama Gorskog kotara , a koliko divljih svinji kolike su šanse da ćemo ih sresti, pogotovo u ovo vrijeme kaže da medvjeda u Gorskom kotaru ima 100 puta manje nego stanovnika, a stanovnika je 20-ak tisuća. "Divlje svinje nisu stalno ovdje kod nas u Gorskom kotaru, one idu malo i na kupanje, na more. Mi smo ovdje rubno područje i njih ima daleko više nego medvjeda", zaključuje Kauzlarić.