let traje tri sata / Preostalih 106 Hrvata poletjelo je iz Tel Aviva za Ljubljanu. Kamere RTL-a čekaju njihov povratak na sigurno

Let su više puta odgodili zbog stalnih raketiranja iz pojasa Gaze. Let iz Izraela bi trebao trajati 3 sata. Ako sve prođe dobro, 106 preostalih Hrvata koje je iznenadio brutalni Hamasov napad, trebalo bi se na vratiti doma. To nisu jedini Hrvati koje je zatekao rat u Izraelu. Još se ne zna točan broj onih s hrvatskim državljanstvom koji već godinama žive u Izraelu, no sukobi proteklih dana, svakako ih navode da o tome razmišljaju, pogotovo nakon Hamasove najave da će ubijati taoca po taoca nakon svakog izraelskog napada na pojas Gaze. Naša reporterka Ana Mlinarić nalazi se u Ljubljani gdje čeka let iz Tel Aviva. Uspostavila je kontakt s nekim Izraelcima koji su u trenutku napada bili van svoj države, no oni ipak nisu dvojili o povratku kući koja je sad zahvaćena ratom