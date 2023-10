SVJETSKI JE DAN BESKUĆNIŠTVA / Bivši beskućnik s prosvjeda: 'Ako vidite nekog na cesti, obucite ga i nahranite. Nemojte davati novac, kupit će alkohol ili drogu'

Na zagrebačkom glavnom u utorak uvečer počeo je mirno okupljanje povodom Svjetskog dana beskućništva i pod sloganom 'Klupa nije krevet'. Organiziraju ga inicijativa 'Od srca do srca' i udruga 'Fajter', a tom je prilikom naša reporterka Kristina Čirjak razgovarala s bivšim beskućnikom Marijanom Ožegovićem koji je na ulici bio 2,5 godine. Dao je savjet što napraviti ako se sretne beskućnik: 'Ako vidite beskućnika, obucite ga, nahranit. Nikad nemojte davati novac ga jer troše na alkohol i drogu'. O tome što pod hitno treba napraviti, govorila je osnivačica inicijative 'Od srca do srca' Vesna Ribarić s obzirom na to da ide hladno vrijeme. Kaže, Zagrebu treba pod hitno još jedno prenoćište! Više pogledajte u videu