'puno ovisi o trećem kandidatu' / Završava li era nedodirljivog Erdogana? 'Da se dogodi, Turska bi promijenila kurs oko Ukrajine, ali ne radikalno'

Borko Brunović analizirao je izbore u Turskoj u eteru RTL-a Danas s Mirom Kovačem. Govori da nije iznenađen trenutnim vodstvom Erdogana. Ako dođe do drugog kruga puno će ovisiti o trećem kandidatu. On je tvrdo, desno orijentiran. Bit će neizvjesno, zanimljivo, smatra. Govoreći o podršci ljudi spram Erdogana unatoč potresu, kaže da je on postigao i veliki napredak u Turskoj i da to mnogi smatraju, to su ljudi vjersko orijentirani, podržavaju ga unatoč propustima. Moguće je da je ovo polarizacija, moguće da on pobijedi. Najvažnija funkcija je nakon uspostave Ustava, predsjednička funkcija, rekao je. Upitan što bi se dogodilo da ne pobijedi Erdogan kaže da bi se Amerikanci, kao i neke druge zemlje unutar EU veselile. Došlo bi do neke korekcije kursa kad je u pitanju ponaŠanje Turske prema Ukrajini, ali nista radikalno. I prema Rusiji, ali kada bi se dogodila, ali nije izvjesna, ne vjerujem u radikalnu promjenu vanjsko-političkog kursa Turske, zaključuje.