Salto u vlastita usta / Kovačević je po Plenkoviću jadan i čemeran. Kakav je tek jad i čemer održavati saborsku većinu uskočkim optuženicima?

Dragan Kovačević, USKOK-ov optuženik i bivši predsjednik Uprave JANAF-a, svjedočio je o Andreju Plenkoviću da je u Banskom dvorima 2018. zagovarao gašenje Sisačke rafinerije. INA je u priopćenju diskretno provukla da su se oko poslovne odluke kompanije "usuglasila oba većinska vlasnika". A jedan od ta dva suvlasnika je Vlada RH. A njen predsjednik je, kako nam se čini, Andrej Plenković. On se, međutim, vadi na Kovačevića i opisuje ga: "Očaj, jad, čemer, kako bi to čovjek nazvao, hvatanje za nekakvu slamku da se dovodi USKOK-ovog optuženika…" To kaže čovjek koji je svoju saborsku većinu održavao uskočkim optuženicima. Pa kakav je to tek jad i čemer morao biti!?