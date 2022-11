prekid / Jedni su radili, drugi otišli na utakmicu. Ovako su saborski zastupnici proveli pauzu zbog SP-a

Utakmica se napeto pratila i u Hrvatskom saboru, pa je tako, baš kako je to šef parlamenta obećao - zasjedanje prekinuto od 11 do 13 sati. No zastupnici koji su bili nezadovoljni i samom najavom takve ideje, utakmicu nisu gledali. Umjesto toga, stanku su, kažu, iskoristili za pisanje amandmana. Sabor je na dva sata preuzeo i neke katarske manire.