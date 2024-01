UŽIVO ANA MLINARIĆ / Jedina opcija je da Vlada sjedne za stol sa sucima: 'Plenkoviću ne treba 244.000 nezadovoljnih građana pred izbore'

Hoće li se Vlada odlučiti na oštrije akcije prema sucima. Reporterka Ana Mlinarić prati Predsjedništvo HDZ-a. "Pa zasad to nije opcija, tako možemo zaključiti iz izjava ministara koji dovodi u pitanje zakonitost ovog štrajka, ali ne želi otkriti hoće li povući neke oštrije poteze. Ja sam razgovarala s pravnim stručnjacima koji kažu - propitivanje zakonitosti jedina je opcija. Radili bi onda to sami suci najprije na županijskom, a onda Vrhovnom sudu. I pravni stručnjaci mi, kažu u tom slučaju, suci se mogu izuzeti, ne bi morali donijeti odluku i to bi na neki način bio pucanj u prazno Vlade i na neki način poraz premijera", kaže reporterka pa dodaje: "Razgovarala sam i s ustavnim stručnjacima koji također kažu da niti Ustavni sud nema nadležnost odlučivati o ovome pitanju i ono što se čini u ovom trenutku da je jedina opcija Vladi da sjedne sa sucima i da se ipak pokušaju dogovoriti i čini se da je upravo to idući potez Vlade jer je ministar Malenica i danas pozvao da sjednu za stol i da razgovaraju." Više pogledajte u nastavku