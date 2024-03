UZBUDLJIV TJEDAN / Ines Goda Forjan s Maksimira: 'Vidjet ćemo može li Dinamo prekinuti crni niz'

Ines Goda Forjan javila se ispred maksimirskog stadiona večer prije susreta Dinama i PAOK-a. Osim te utakmice, izborna skupština kluba održat će se u nedjelju i sve to upućuje na izuzetno uzbudljiv tjedan za navijače Plavih. ''Očekuje nas zahtjevna utakmica, moramo biti maksimalno pragmatični i koncetrirani. To je prgava, iskusna ekipa sa nekoliko sjajnih igrača, što pokazuje i to da su na prvom mjestu grčkog prvenstva. Morat ćemo sprječavati njihove kontre i polukontre, napraviti sve prije uzvrata u Solunu da odemo tamo barem s jednim golom prednosti'', rekao je Jakirović u najavi utakmice. Ostalo pogledajte u prilogu.