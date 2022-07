GUVERNER HNB-A / Iako je zabranjeno, neki već sada kupuju i prodaju u eurima: 'Dok je kuna, kuna je!'

Kazne za one koji prodaju kreću se od 20 do 100 tisuća kuna, a za one koje kupuju od 5 do 10 tisuća kuna. O kupovanju u eurima i prije nego što to zakon dozvoljava pitali smo i guvernera HNB-a Borisa Vujčića