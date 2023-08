BRAVO FILIPE! / Hrgović nokautirao McKeana, a sada je postao izazivač za svjetsku titulu: 'Mogu pobijediti Usyka'

Filip Hrgović nokautom je svladao Demseya McKeana i potvrdio status obveznog izazivača za svjetski naslov. Hrgovićev tim tvrdi kako će borba s Ukrajincem Usykom biti već do kraja ove godine. ''Mislio sam da ću ga nokautirati ranije, ali bio je spreman i dobro se držao'', rekao je najbolji hrvatski boksač. Hrgovićevi treneri inzistirali su na nokautu iz razloga što je naš boksač puno bolji od protivnika, a ne dođe li nokauta ostaje nezadovoljstvo. Iako je nokaut pao tek u 12. rundi, dvije minute do kraja, pobjeda se piše. Sa Filipom je dan kasnije razgovarao i naš Boris Jovičić: ''Spavao sam nešto sitno, par sati, uzbuđen sam i trebat će vremena da se slegnu dojmovi. Moj je san postati svjetski prvak i vjerujem da imam snage da to ostvarim.'' Hrgović je kazao kako može pobijediti Usyka, te iako Usyk ima odlične karakteristike, smatra kako može parirati snažnom Ukrajincu. ''El Animal'' u planu ima i uživo pogledati borbu Usyka i Duboisa u Poljskoj kako bi na njega i na javnost stavio dodatan pritisak. Treba nadodati kako je sinoć slavio i Anthony Joshua. Finac Helenius u sedmoj rundi je pao i nije mogao nastaviti borbu nakon teškog nokauta Engleza.