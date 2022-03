Hajduk po uzoru na najveće klubove Europe: Karte za derbi s Dinamom rezervirane prvenstveno za članove

Hajdukovo članstvo je ove godine srušilo sve rekorde i dok se brojka ubrzano približava dvostrukom kapacitetu Poljuda uprava Hajduka je odlučila da će karte za Vječni derbi s Dinamom biti rezervirane prvenstveno za one najvjernije. Hajduk je prvi klub u Hrvatskoj koji je povukao takav potez no to nije ništa neobično u Europi.