POD UTJECAJEM ALKOHOLA / Društvo nasilnog načelnika Severina na Veliku Gospu napalo 15-godišnjaka i njegovu majku. Dobit će tek prekršajnu prijavu

Nasilja i nasilnika u Hrvatskoj ima već previše. Proteklih dana intenzivno smo pratili priču o nasilnom načelniku Severina koji ne želi dati ostavku iako je na nadzornim snimkama cijela zemlja vidjela kako je istukao vlasnicu lokalnog kafića. Uz njega se te večeri - kao što vidite - nalazi još muškaraca koji "hrabro" stoje i čuvaju mu leđa dok on udara ženu. A o tome kakvo je društvo besramnog načelnika govori i nova vijest da su dva muškarca s ove snimke na blagdan Velike Gospe napali 15-godišnjaka! I to nije sve - nakon toga su se hrabro obrušili i na njegovu majku koja ga je krenula zaštititi - no, ona je dobila udarac u glavu! U obranu žene krenuo je jedan muškarac, no i njega su napala dva nasilnika koja su nakon svega završila u postaji pod znatnim utjecajem alkohola. Sve su nam potvrdili iz policije pa i to da slijedi tek prekršajna prijava i vjerojatno novčana kazna. A podsjetimo - pretučena vlasnica kafića početkom tjedna Direktu je rekla kako je u strahu jer prima prijetnje načelnikovih prijatelja. Sada vidimo - i zašto. I upravo zato ćemo ovu priču itekako pratiti i dalje.